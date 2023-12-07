الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة في السويس (فيديو)

التبرع بالدم في السويس
التبرع بالدم في السويس

انطلقت الحملة الوطنية للتبرع بالدم لصالح ضحايا غزة، ظهر اليوم الخميس، بمحافظة السويس، بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، وابدأ، والأكاديمية الوطنية لتدريب والكيانات الشبابية.

وتوافد العشرات من المتبرعين على سيارة بنك الدم المتمركزة بميدان الإسعاف بحي الأربعين، وسط إجراءات تأمينية للحملة.

وشارك متطوعو "صنَّاع الحياة" وجمعية "رسالة" في عملية التنظيم لتيسير عملية التبرع على المواطنين.

وقال منسق التحالف الوطني في السويس دكتور محمد أبو الفتوح، إن الحملة نسقتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية مع التحالف الوطني وعدد من الكيانات منها مؤسسة حياة كريمة ومبادرة إبدأ والاكاديمية الوطنية للتدريب ومختلف الكيانات الشبابية.

وقال رئيس حي الأربعين، اللواء هشام الشيمي، إن محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، وجّه بتوفير كل التسهيلات لإنجاح أي حملة أو مبادرة لصالح أهالينا في فلسطين.

ووفرّت مديرية أمن السويس، التأمين اللازم للحملة ووضعت حواجز معدنية لتنظيم عملية التبرع بالدم.

وتأتي السويس ضمن محافظات المرحلة الثالثة من الحملة التي بدأت أمس الأول، وتواصل فعالياتها اليوم الخميس، في ميدان الإسعاف في السويس، وميدان الفسطاط في القاهرة، وميدان الجلاء في الجيزة، وميدان المنشية في الإسكندرية، وميدان المطافي في الإسماعيلية.

كما تواصل الحملة فعالياتها بميدان المحطة في أسوان، وميدان الشهداء في بورسعيد، وميدان الساحة بالخارجة في الوادي الجديد، والممشى السياحي بالغردقة في البحر الأحمر، وميدان الساعة في قنا، وميدان الإسكندرية في مرسى مطروح. 

السويس حملة التبرع بالدم غزة فلسطين

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