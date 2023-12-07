الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يلتقي وفدًا من مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية بالقاهرة

لقاء وزير العمل مع
لقاء وزير العمل مع مؤسسة فريدريش إيبرت

جدد حسن شحاتة، وزير العمل، حرص الوزارة على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،في الملفات والبرامج ذات الإهتمام المشترك، ووجه الوزير الإدارات المُختصة بتشكيل لجنة مُشتركة من "الوزارة"، ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في القاهرة، لوضع تصور ومقترحات بشأن التعاون المُستقبلي.

لقاء وزير العمل بوفد فريدريش

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة مع وفدِ من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالقاهرة يضم رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة، وفرح غزال مدير برامج بالمؤسسة، وبحثا الجانبان مجموعة من الملفات المُقرر التعاون بشأنها منها دعم وتعزيز برامج "التمكين الاقتصادي للمرأة"، و"الحماية الاجتماعية للعمال".

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حضر اللقاء من وزارة العمل:اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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لقاءات منظمات أصحاب الأعمال 

وفى وقت سابق، التقى وزير العمل حسن شحاتة، والوفد المرافق له من "الوزارة"، أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بمقر "الاتحاد"، والذي يضم في عضويته "27 غرفة تجارية"، لبحث ملفات، وموضوعات ذات اهتمام مشترك، في إطار استكمال لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية، للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.

وزير العمل حسن شحاتة مؤسسة فريدريش إيبرت فريدريش إيبرت أصحاب الأعمال

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