سياحة اليخوت.. مصر تستهدف استقطاب "أثرياء العالم"

وجهت القيادة السياسية الحكومة بإعادة النظر في البرامج الخاصة بتحفيز إجراءات سياحة اليخوت في مصر كونها إحدى أهم الأنماط السياحية التي يجب استثمارها، لما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية متعددة يمكن استثمارها في سياحة اليخوت، وتعتبر نمطا سياحيا جديدا يتوارثه أغنياء العالم، ويبحرون للاستجمام علي طريقتهم عبر موانئ العالم.

أنماط سياحية جديدة

وقال كريم المنباوي، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدولة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة بقطاعيها العام والخاص، تعمل على خلق أنماط سياحية جديدة وفقا لرؤية الدولة لعام ٢٠٣٠ وتحقيق ٣٠ مليون سائح، وتعتبر سياحة اليخوت ضمن الأنماط السياحية التي تعمل الدولة والوزارات المعنية على النهوض بها من خلال تقديم العديد من الحوافز التشجيعية سواء في مجال الاستثمار أو السياحة، حيث تمتلك مصر 23 ميناء سياحيا ومارينا و3 مراسي لليخوت، منها ميناء مارينا الغردقة، والذي يعد من أهم مراسي اليخوت في مصر وتبلغ مساحته 60 ألف متر، بالإضافة لمراسي بطابا، بمساحة 11500 متر، ومارينا نعمة، والذي يعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، وبورتو مارينا تقع في البحر الأبيض المتوسط، وبها أكثر من 1400 يختسياحي، بالإضافة إلى مرسى أبوتيج الذي يضم ميناء لليخوت، وهو مدخل إلى مدينة الجونة بالغردقة، ويعد مرسى دولي.

ونجحت وزارة السياحة والآثار في إعداد دراسة خاصة بالترويج لسياحة اليخوت وفقا لدورها ضمن استراتيجية الدولة وتتعاقدت بالفعل مع أحد الخبراء والوكلاء المتخصصين لأصحاب اليخوت، وفقا لتصريحات سابقة على لسان غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار.

وقالت شلبي إن الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت والموانئ وتتضمن إنشاء وتطوير الموانئ من اختصاصات وزارة النقل في المقام الأول.

وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار ستتولى الجانب الترويجي للموانئ السياحية، مؤكدة التعاقد مع أحد الخبراء المتخصصين وأحد الوكلاء الدوليين لأصحاب اليخوت.

وأضافت أن الوكيل التي تعاقدت مع وزارة السياحة هو خبير دولي متخصص في الترويج للمواني ومتخصص في سياحة اليخوت وسيتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب.

في ذات السياق، أكد الخبير السياحي إلهامي الزيات، أن مصر من الدول الغنية بمصادرها السياحية المتنوعة بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وبحسب الأرقام والإحصاءات منظمة السياحة العالمية يعبر مصر يقرب من 30 ألف يخت سنويا عن طريق البحر المتوسط، وذلك يجعلها من أهم الدول الملاحية، كذلك يتم تحصيل عائد اقتصادي كبير بالعملة الصعبة "الدولار" سيساهم دون شك في الدخل القومي.

وكان قد طالب الزيات في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، بضرورة تطبيق القواعد والتسهيلات التي تقرها الدولة لتعظيم سياحة اليخوت والتي تتضمن سهولة تصريح الدخول للمواني والجزر المصرية وتوفير الخدمات الاستهلاكية لأصحاب اليخوت والفرق المصاحبة لهم وتوفير احتياجاتهم من وسائل مواصلات بين المطارات أو الموانئ، مشدد على ضرورة وسرعة الترويج للمنتجعات والموانئ والجزر المصرية وتقديم قوائم أسعار متميزة وتسويق أهم الخدمات التي توفرها الدولة للسياحة اليخوت

ورصد قائمة أصحاب اليخوت في العالم والتواصل المباشر معهم أو التواصل مع الوكيل الخاص بهم.