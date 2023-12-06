رئيس قطاع "النقل البحرى" يستعرض خطة تنشيط سياحة اليخوت فى مصر

أكد اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن سياحة اليخوت تشهد اهتمامًا كبيرا من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أنها سياحة غنية بالموارد، وتم التوجيه منذ 2022 العمل على تطوير سياحة اليخوت باشتراك 14 جهة حكومية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة "التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إنشاء منصة حكومية تجمع الـ14 هيئة بكل القوانين والخطوات والتشريعات المناسبة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية؛ لخروج فاتورة تعامل شاملة لكل أجنبي من أي دولة حول العالم.

وتابع: أن المنصة يتبعها تطبيق يحتوي على كل المتطلبات المتعلقة بسياحة اليخوت، معلقا: الإجراءات كلها بتخلص على المنصة التي انطلقت منذ عام وشهرين في 30 دقيقة فقط، وأي طوارئ بتظهر بيتم التعامل معاه بشكل سريع.

نستهدف كل أنواع اليخوت

أكد أن قطاع النقل النهري، يستهدف كل أنواع اليخوت بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة للاستعلامات في هذا القطاع المهم، لتنشيط وتسويق هذا النوع المهم من السياحة التي تساعد في زيادة الدخل الأجنبي.