الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء بمتابعة المقار واللجان الانتخابية

تطهير اللجان الانتخابية
تطهير اللجان الانتخابية قبل الاقتراع للاختيار الرئيس

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد.

وتابع محافظ الجيزة جهود رفع كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشاة القناطر وجاري الاستكمال.

وواصلت احياء محافظة الجيزة من استعدادها للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة بتطهير اللجان والتأكد من مدى نظافتها واستعدادها لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

وكثفت هيئة نظافة الجيزة من أعمالها لمراجعة محيط اللجان والمقار الانتخابية ضمن أعمالها الخاصة بمراجعة محيط اللجان قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية الدورية للجان الانتخابية من مياه وكهرباء وتوافر إضاءة بالمقار واللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع.

خطة محافظة الجيزة للإنتخابات الرئاسية 

وكان عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في وقت سابق،  اجتماعًا موسعًا لبحث الإستعدادات الخاصة بإنتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام    ( 10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في  الخارج التي تُجرى ( أيام 1 و2 و3  من نفس الشهر).

أكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز إنتخابى و754 لجنة فرعية لإستقبال عدد  ٦ مليون و٢٣٤ الف و٣١٨ ناخب من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد راشد أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

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