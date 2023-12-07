الداخلية تضبط لصوص كابلات أبراج الضغط العالي والشقق بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن خردة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته كمية من كابلات النحاس والألومنيوم والشرائح والبارات خاصة بالمحولات والأبراج الهيكلية وأبراج الضغط العالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار وأضاف بحصوله عليها من عاطل ونجله لهما معلومات جنائية تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات من دائرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخص "يحمل جنسية إحدى الدول لقيامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيء النية مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة تم ضبطه.

فيما ضبطت الأجهزة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لقيامهم باصطحاب شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادي لمنطقة زراعات واستولوا على معلقاتهما 2 هاتف،مبلغ مالي ولاذوا بالفرار وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وألقت القبض على خفير خصوصي بموقع إحدى الشركات تحت الإنشاء الكائن بدائرة قسم شرطة سفاجا لاستيلائه على المنقولات الخاصة بالموقع محل حراسته، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات لدى عملائه سيئ النية 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية تم ضبطهم وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.