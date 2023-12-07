الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصل قطاع  الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الغربية، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، عن سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المخدرات فى أوكارهم.

تم ضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلوجرام- بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - فرد محلى و3 طلقات).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عامل) بدائرة مركز قسم شرطة ثالث المحلة، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات).

مديرية أمن الجيزة

 ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلوجرام- طبنجة مُبلغ بسرقتها و5 طلقات).

وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته (عدد 550 قرصًا من عقار الأبتريل المخدر – 330 قرصًا من عقار الأموتيرل المخدر).

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلوجرام).

مديرية أمن أسوان

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 2 كيلوجرام – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش و3 طلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزته (3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش و3 طلقات). 

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام المواد المخدرة الأسلحة النارية اللواء محمود أبو عمره

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