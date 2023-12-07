سقوط عاطلين بحوزتهما حشيش واستروكس بالمعصرة ودار السلام

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأستروكس بالمعصرة ودار السلام.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1،250 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة").

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته (كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو جرام– كمية لمخدر الحشيش– 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.