الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى: قافلة إغاثية إلى غزة أسبوعيًا و85% من المساعدات مصرية

عضو التحالف الوطني
عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محمود فؤاد

تحدث عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، محمود فؤاد، عن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق أبدا من الناحية المصرية.

وقال عضو التحالف الوطني، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن 85% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من المصريين، مشيرًا إلى أن 75% من المساعدات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مستعدون لمضاعفة كميات المساعدات

وتابع: "التحالف الوطني بكل مؤسساته يسيّر قافلة كل أسبوع إلى قطاع غزة لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، ومستعدون لمضاعفة الكميات بفضل تبرعات المصريين المستمرة وتعاطفهم مع الأشقاء في فلسطين".

وأشار إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية وأغطية شتاء وخيام ومياه وكل ما يحتاجه القطاع من مساعدات، موضحًا أن هذا يتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما أكد أن التحالف الوطني جاهز بكميات كبيرة من المساعدات الإغاثية لأهل غزة، متابعًا: "ننتظر فقط التنسيق لأن هناك شاحنات موجودة في المعبر بالفعل، واليوم دخل 145 شاحنة إلى معبر رفح"، مؤكدًا أن المعبر لم يُغلق.

التحالف الوطني المساعدات الاغاثية معبر رفح المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة

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