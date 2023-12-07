"قومى حقوق الإنسان" يستضيف طلاب جامعة نيو جيزة فى حوار تفاعلى

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان حوارا تفاعليا حول رؤية طلبة وطالبات جامعة “نيو جيزة” لحقوق الإنسان على مدار يومين 3-4 ديسمبر 2023، في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة نيو جيزة، ضمن خطه عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويهدف النشاط إلى إنشاء جيل من المدافعين وسفراء لحقوق الإنسان وتعزيز معرفتهم وقدراتهم على الدفاع عن حقوق الإنسان كلا فى مجاله.

جدير بالذكر أن السفيرة مشيرة خطاب أقامت عدة لقاءات حاورت فيها أكثر من ٨٠٠٠ طالب وطالبة من شباب الجامعات والاستماع إلى وجهة نظرهم.

ويتبع اللقاء سلسلة لقاءات تفاعلية مع الشباب، تركز على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية فى الدستور المصرى، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية حقوق الإنسان فى المجتمع، يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ ٧٥ لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ١٠ ديسمبر.

تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

على جانب آخر، تابعت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2023/ 2024 على مدار ثلاثة أيام، وصرح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كل الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة الدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين، وبخاصة دول الخليج.

كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدا أن المجلس في تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الغرفة، من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانات اللوجستية لضمان سريان عملية الاقتراع بانتظام، دون تسجيل معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية حتى ساعة صدور البيان، وكذلك تم رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية.

تأتي متابعة المجلس لهذا الاستحقاق الدستوري، استكمالًا للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق فى المشاركة فى الشأن العام وحق الانتخاب والترشح.

ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الانتخابية، وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.