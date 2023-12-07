خسائر "العربية المتحدة للشحن" ترتفع 24.4% في الربع الأول

أظهرت القوائم المالية المعدلة لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 24.4%، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 6.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.89 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.47 مليون جنيه، مقابل 3.92 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي السابق.



يشار إلى أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ، سجلت صافي خسائر بلغ 15.01 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 21.86 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.42 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.48 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.