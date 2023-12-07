الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خسائر "العربية المتحدة للشحن" ترتفع 24.4% في الربع الأول

العربية المتحدة للشحن
العربية المتحدة للشحن

أظهرت القوائم المالية المعدلة لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 24.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 6.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.89 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.47 مليون جنيه، مقابل 3.92 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي السابق.

يشار إلى أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ، سجلت صافي خسائر بلغ 15.01 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 21.86 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.42 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.48 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

افصاح البورصة البورصة المصرية افصاحات البورصة افصاحات البورصة المصرية مصر

مواد متعلقة

"ديجيتايز للاستثمار" تُقرر زيادة رأس المال إلى 108 ملايين جنيه

"مصر لتأمينات الحياة" تخفّض حصتها في رأسمال "الشمس للإسكان" إلى 2.1%

مساهمو "نهر الخير للتنمية" يناقشون إعادة تشكيل مجلس الإدارة 6 يناير 2024

البورصة تعلن سعر وضوابط تداول حق اكتتاب المشروعات الصناعية والهندسية

"المتحدة للإسكان" تشتري 366.5 ألف سهم خزينة

البورصة تعلن سعر وضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال "العالمية للاستثمار"

البورصة تفحص قيد تخفيض رأسمال "القاهرة للإسكان" إلى 448.18 مليون جنيه

أرباح "سي آي كابيتال القابضة" تتجاوز 771 مليون جنيه خلال 9 أشهر

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

واشنطن بوست تكشف خطة حماس المخادعة للاحتلال فى عملية "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى