الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جودة الأداء" بجامعة الوادي الجديد ينظم ملتقى الجودة للعام 2024-2023

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة الوادى الجديد، اليوم، ملتقى الجودة للعام الجامعى 2024-2023 على مسرح كلية التربية بعنوان “نشر ثقافة تطوير معايير الاعتماد البرامجي وفقا لأحدث إصدار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد”، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية. 

وقال الدكتور ماهر زنقور، مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وعميد كلية التربية، إن الملتقى تناول استعراض المعايير المطورة والمؤشرات الخاصة بكل معيار وكذلك الإجراءات والأدلة الداعمة لكل معيار، مضيفا أن الملتقى يعد ضمن سلسلة لقاءات لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لمراكز ضمان الجودة بالكليات.

نظرة شاملة على الاعتماد البرامجي

وأكدت الدكتورة ابتسام تمساح، نائب مدير مركز ضمان  الجودة، أن اللقاء يهدف إلى تفعيل واستمرار التواصل مع كليات الجامعة، وعرض نظرة شاملة على الاعتماد البرامجي، والتعريف بالمستحدثات، وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات فى مجال ضمان الجودة، إضافة إلى مناقشة وتبادل الآراء حول معايير اعتماد المؤسسات التعليمية لتحسين جودة نظام التعليم.

وفى ختام الملتقى، جرت مناقشة ومداخلات واستفسارات السادة مديرى مراكز الجودة حول اعتماد البرامج مثل الخلط بين الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعد وشروط التقدم للاعتماد البرامجى ومعايير الاعتماد البرامجى مثل معيار الرسالة والأهداف ومعيار قيادة وتنظيم البرنامج ومعيار الموارد المالية والتسهيلات الداعمة ومعيار الطلاب.

جامعة الوادي الجديد ملتقى الجودة نشر ثقافة تطوير معايير الاعتماد البرامجي تقديم الدعم الفنى لمراكز ضمان الجودة بالكليات الاعتماد البرامجى

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