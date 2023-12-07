"مصر لتأمينات الحياة" تخفّض حصتها في رأسمال "الشمس للإسكان" إلى 2.1%

كشفت شركة الراود لتداول الأوراق المالية، أن شركة مصر لتأمينات الحياة، خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة الشمس للإسكان والتعمير، من 3.76% إلى 2.1%.



وأشارت شركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إلى أن مصر لتأمينات الحياة باعت 3.78 مليون سهم بقيمة 35.89 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 9.47 جنيه.



يشار إلى أن الشمس للإسكان والتعمير، حققت أرباحًا بلغت 81.51 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 140.84 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 157.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 289.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.