الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاد محمود حميدة.. معلومات لا تعرفها عن رجل برج القوس

محمود حميدة
محمود حميدة

يحتفل اليوم الفنان محمود حميدة بعيد ميلادة الـ 70 عامًا، فهو من مواليد برج القوس الذي يحمل الكثير من الصفات المميزة والمختلفة وأبرزهم حب العمل والثقة بالنفس.

يعد الفنان محمود حميدة، من ضمن النجوم الذين حققوا نجاح كبير في تاريخ السينما المصرية.

واستطاع حميدة خطف قلوب الجماهير بأعمالة المميزة والمختلفة أبرزهم "احكي يا شهرزاد - دكان شحاته - المهاجر - كارت أحمر - يوم حار جدًا - حرب الفراولة - سوق النساء"، وغيرها من الأعمال التي لا تنسى.

وتزامنًا مع احتفال الفنان محمود حميدة بعيد ميلادة اليوم في 7 ديسمبر، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير ابرز المعلومات التي لا تعرفها عن رجل برج القوس.

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معلومات لا تعرفها عن رجل برج القوس

يعرف عن رجل برج القوس بأنه شخص صارم يبحث عن كل ما هو جديد في الحياة من طرق عمل جديدة وأصدقاء من كل مكان، وضمن صفات القوس أنه طيب القلب ودائمًا يبحث عن العلاقات المريحة إذا كانت العلاقة صداقة أو حب، لذلك يصعب الحصول على قلب رجل القوس بسهولة وهذه الصفات أبرز ما يميز رجل القوس.

في عيد ميلاد محمود حميدة.. معلومات لا تعرفها عن رجل برج القوس

ويحمل برج القوس صفات مختلفة عن باقي الأبراج فهو من الأشخاص التي تعشق الوحدة والخروج للعالم مرة أخرى والتعامل مع الأخرين، فهو شديد الذكاء ودائمًا يعمل على تطوير نفسة خاصة في العمل ليحصل على ما يريد، ومن ضمن مميزات برج القوس أنه عاشق للسفر والحياة ولا يفتعل المشاكل، يبتعد عن الأشخاص التي تزعجه أو كثيرة الكلام، فهو دائمًا يبحث عن راحته والابتعاد عن الناس.

في عيد ميلاد محمود حميدة.. معلومات لا تعرفها عن رجل برج القوس

برج القوس يحبه الكبير والصغير بسبب خفة ظلة ومساندته لمن حوله، ودائمًا يبحث عن جذب الإنتباه بسبب أسلوبه الملفت للجميع، أما عن الجاذبية فهو يستطيع أن يحصل على جذب من حوله لأنه بنسبه كبيرة بيكون شخصية مؤثرة.

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