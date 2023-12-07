الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال 24 ساعة.. "التخطيط" تعلن إحصائية معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة لخدمة المواطنين

مراكز تكنولوجية متنقلة
مراكز تكنولوجية متنقلة

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن معاملات سيارات مراكز خدمات مصر المتنقلة التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك عن يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر الجاري، حيث بلغت إجمالي المعاملات 187 معاملة تابعة لسيارات مدينة الرحاب، مول العرب، مدينتي، نادي الزهور التجمع الخامس، النادي الأهلي مدينة نصر، نادي الجزيرة الشيخ زايد، نادي الزمالك، نادي 6 أكتوبر، نادي دريم، نادي هليوبوليس الشروق، نطاق بولاق الدكرور، نادي الصيد الدقي.

إقبال المواطنين على تلقي الخدمات من هذه المراكز 

وأوضح التقرير أن عدد تلك المعاملات في يوم واحد يعكس إقبال المواطنين على تلقي الخدمات من هذه المراكز، كما أشار التقرير إلى أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار الدور الرئيسي للوزارة بهدف تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كافة جهات الدولة، تيسيرًا على المواطنين، وتقديم خدمة لائقة بصورة أسرع وأيسر.

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خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة 

وأكد التقرير أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، كما أن من أهم الخدمات التي تقدمها المراكز المتنقلة خدمات التوثيق والشهر العقاري وجميع خدمات الأحوال المدنية.

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مواعيد عمل مراكز خدمات مصر 

يشار إلى أن مراكز خدمات مصر المتنقلة تقدم خدماتها يوم الجمعة من كل أسبوع، وستتواجد المراكز يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر لتقديم خدمات التوثيق وباقة من خدمات الدفع الإلكتروني في مدينة الرحاب، مول العرب، مدينتي، نادي الزهور التجمع الخامس، النادي الأهلي مدينة نصر، نادي الجزيرة الشيخ زايد، نادي الزمالك، نادي 6 أكتوبر، نادي دريم، نادي هليوبوليس الشروق، نطاق بولاق الدكرور، نادي الصيد الدقي.

وتستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام 2023- 2024 من اجل تغطية عدد اكبر من المناطق وتقديم مزيد من الخدمات الحكومية.

التخطيط الدكتورة هالة السعيد مراكز خدمات مصر المتنقلة مدينة الرحاب المراكز التكنولوجية

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