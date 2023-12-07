الخميس 07 ديسمبر 2023
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مصر

محيى الدين: مقايضة الديون بالعمل المناخى آلية هامة لدعم الدول النامية

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية تفعيل مقايضة الديون بالعمل المناخي في الدول النامية.

ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حوار حول مبادرة أوبونتو: استخدام الديون في تمويل التكيف مع تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن التمويل العادل والفعال لأنشطة المناخ والتنمية في الدول النامية يستلزم خفض الاعتماد على الديون وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.

فجوة تمويل المناخ في الدول النامية مقدرة بنحو 2.4 تريليون دولار

وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ في الدول النامية المقدرة بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًا يتطلب حشد التمويل من مصادره المحلية، وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رءوس أموالها، بحيث تتمكن من القيام بدورها تجاه تمويل العمل المناخي والتنموي.

ونوه "محيي الدين" عن المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي كنموذج للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شدد محيي الدين على ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة.


وفي جلسة حول "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، أكد محيي الدين على ضرورة تسريع تنفيذ الأجندة التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وحماية الحياة البحرية والتحول الأخضر للمدن وتعزيز قدرة البنى التحتية على الصمود في مواجهة التغير المناخي.

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مساهمة القطاع الخاص في تمويل التكيف المناخي لا تتخطى 3%

وقال محيي الدين إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل التكيف المناخي لا تتخطى 3%؜، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، واعتماد الحلول التكنولوجية في تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ.

وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ أهداف المناخ يستلزم تعزيز الجهود على المستويين المحلي والإقليمي بحيث تدعم الجهد العالمي في هذا الصدد.

محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP27 مقايضة الديون بالعمل المناخي الدول النامية

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