هشام زعزوع لـ"الشاهد": الرئيس السيسى هادئ ولا يتحدث إلا إذا أعد ملاحظاته

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه بعد استقالته من الوزارة أخذ أولاده وكانوا شبابh ونزل للميدان وظل ينزل بهم حتى يوم 30 يونيو.

وأضاف "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي، كان مستمعًا من الطراز الرفيع ولا يتكلم إلا إذا أعد ملاحظاته ومداخلاته بطريقة جيدة جدًا وبطبعه كان هادئًا، ومفكرًا مستعيدًا له هذه الصورة في الأداء.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.