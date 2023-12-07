الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام زعزوع يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مقابلته للرئيس الإيراني

هشام زعزوع وزير السياحة
هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه اتخذ قرارًا وقت توليه حقبة الوزارة بوقف السياحة الإيرانية في مصر بعد هجوم المواطنين على أتوبيس سياحي ورشقه بالحجارة.

وأضاف "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندها فوجئ بمؤسسة الرئاسة رفضت قراره وطالبته بإكمال برنامج السياحة، ففهم وقتها أن الهدف ليس سياحيًا ويوجد هدف أبعد خلف السياحة الإيرانية.

وعن زيارته لإيران، قال إن المقابلة كانت مع نائب رئيس الجمهورية، ولم يكن في برنامجه زيارة رئيس الجمهورية، وأيقن أنه أول وزير مصري يزور إيران بعد المقاطعة الطويلة التي امتدت من حكم الرئيس الراحل أنور السادات، فإيران لم تفوت الفرصة وطلب أحمد نجادي، مقابلته.

وأكد أنه استأذن لمقابلته وتمت الموافقة وخلال اللقاء تحدثا في المجمل أن مصر بلد عريقة ولها حضارة وكذلك إيران وانه يأمل بعد هذه الزيارة بأن يكون هناك تقارب.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

هشام زعزوع زيارة رئيس الجمهورية أحمد نجادي السياحة الايرانية مؤسسة الرئاسة

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