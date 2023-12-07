الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. وزير فلسطينى: مليون و800 ألف نازح بالمحافظات الجنوبية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي

الدكتور أحمد المجدلاني
الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

قال الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن هناك مليونا و800 ألف نازح في المحافظات الجنوبية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، وزاد عدد سكان رفح الفلسطينية الأيام الماضية لنحو 450 ألف نسمة.
وأوضح الوزير - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية لبرنامج "مطروح للنقاش"، عبر سكايب مساء أمس الأربعاء، مع الإعلامية مارينا المصري - أن الوضع في قطاع غزة حاليا مأساوي، مع انهيار الخدمات الصحية والقطاع الصحي، وقال "من نجا من الصواريخ الإسرائيلية لن ينجو من الأوبئة".

وأشار إلى تراجع الأمن الغذائي وعدم القدرة على الوفاء بالحد الأدني من احتياجات النازحين في قطاع غزة، خصوصا الذين خارج المراكز الإيوائية ولم يجدوا مكانا فيها، أو أقارب يستضيفونهم، ومع قدوم فصل الشتاء سوف يواجهون طقسا صعبا.

وأكمل أن الإجراءات التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعمل على فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه؛ يجعل من المستحيل والصعب توصيل المساعدات الانسانية أو نقل المصابين والجرحي في قطاع غزة.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن تفشي الأمراض والأوبئة؛ يعد الإشكالية الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين في قطاع غزةـ وذلك مع انهيار القطاع الصحي وتراجع إمكانات ما تبقى من مستشفيات ومراكز صحية عن القيام بدورها وواجباتها.

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