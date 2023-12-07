الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: نرفض بشكل كامل محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الجهود المصرية 

وصرح بأن الدولة المصرية ترفض بشكل كامل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.

وأشار إلى أن مصر تحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في غزة ووضع حد لاعتداءات إسرائيل.

الأوضاع الأمنية في غزة

وeمن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في غزة وما تبذله من جهود لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

الخارجية المصرية القاهرة الإخبارية الأحداث في غزة سامح شكري قناة القاهرة الإخبارية

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