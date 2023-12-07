نائب رئيس حزب المؤتمر: أشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على الجهد المبذول خارجيًا وداخليًا

أوضح الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية 2024 المتعلقة بالاستعدادات المقبلة والمشهد الانتخابي، قائلًا: "نقدم للهيئة الوطنية للانتخابات الشكر والتقدير على الجهد المبذول العظيم والمبشر بالخير في انتخابات المصريين بالخارج وكيفية متابعتهم للعملية الانتخابية لمدة ثلاث أيام على مدار الـ 24 ساعة لاختلاف فروق التوقيتات، والمتمثلة في تقديم الدعم اللوجستي والدعم الفني والحديث مع رؤساء البعثات الذين يمثلون رؤساء اللجان في 137 لجنة في 121 دولة على مستوى العالم".

وأضاف الدكتور رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن هناك تسهيلات كثيرة قدمت للمصريين بالخارج لتسهيل دوره وهو ما انعكس على المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتصريحات المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، وأهمية المطلب الذي طالب به كل القوى السياسية وكل الأحزاب من أهمية وجود الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وحيادتها وثقتنا جميعا في قضاءنا المصري وقدرته على إدارة هذه العملية بمنتهى النزاهة والشفافية في ظل التعددية السياسية التي تشهدها العملية الانتخابية لأول مرة.