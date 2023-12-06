الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: غير مستعدين للتعليق على رسالة "جوتيريش" الخاصة بـ"غزة"

جوتيريش
جوتيريش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن اطلعت على رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يحذر فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن النظام العام على وشك الانهيار في غزة بالكامل، وأنه لا توجد وسيلة لإدخال المساعدات إلى الإقليم.

وصرح ميلر، في مؤتمر صحفي، بأن الإدارة حتى الآن ليست مستعدة للتعليق على رسالة "جوتيريش".

وكتب جوتيريش، رسالة يؤكد فيها أن قدرة الأمم المتحدة على التحرك، قد تضاءلت بسبب نقص الإمدادات ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وانعدام الأمن، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأكد ماثيو ميلر، على أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع جوتيريش وأعضاء مجلس الأمن، قائلًا: "بالطبع هناك تهديدات للأمن الإقليمي وتهديدات للأمن العالمي يمثلها هذا الصراع. لقد قلنا ذلك في أعقاب السابع من أكتوبر، وأوضحنا تمامًا أن أحد الأشياء التي نحاول القيام بها هو منع هذا الصراع من الانتشار".

إسبانيا تدعم "جوتيريش"

في السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن دعمه الكامل رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة 99 للميثاق الأممي.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية: "يجب على مجلس الأمن أن يتحرك على الفور ويفرض وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة".

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