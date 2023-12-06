الشوط الأول: ليفربول يتقدم على شيفيلد بهدف فان دايك

تقدم ليفربول على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

سيطر ليفربول على أحداث الشوط الأول من المباراة، وتمكن الهولندي فيرجيل فان دايك من تسجيل الهدف الأول لـ “الريدز”، في الدقيقة 37، من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ترينت ألكسندر أرنولد ببراعة من الجهة اليمنى.

وأهدر صلاح فرصة للتسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 45، عندما هُيئت له الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة في أحضان حارس شيفيلد.

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

أما عن تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا، لقيادة خط هجوم “الريدز”.

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - - واتارو إيندو

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة.

بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا ف المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط فقط، جمعهم من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تلقى 11 هزيمة حتى الآن.