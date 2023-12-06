قرينة رئيس الجمهورية تثمن جهود الهلال الأحمر لدعم غزة: "ملحمة إنسانية متكاملة" (صور)

تفقدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية مؤسسة الهلال الأحمر المصري، موجهة الشكر والتقدير للمؤسسة على الجهود التي تقوم بها لدعم الأشقاء في غزة.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة".

وأضافت: "تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة".