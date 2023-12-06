مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات القطار بأسوان

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة إثر حادث دهس قطار بطفلة عند شريط السكة الحديد بقرية أبو الريش قبلي، التابعة لدائرة مدينة أسوان، مساء الأربعاء، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلة عند شريط السكة الحديد بقرية أبو الريش قبلى التابعة لدائرة المدينة، وتحديدا بجوار الوحدة الصحية بعد موقف الأقاليم، ما أدى لفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة جثة الطفلة التى لفظت أنفاسها الأخيرة إثر حادث قطار.

تبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الطفلة تدعى وردة أحمد أبو بكر وعمرها 12 سنة، تقيم بمنطقة الشيخ على بقرية أبو الريش قبلى، وتم إيداع جثمانها بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.