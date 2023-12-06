الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخطبتها لشخص آخر.. أمن أسوان يكثف جهوده لضبط قاتل ابنة خالته

المجنى عليها
المجنى عليها

يكثف ضباط المباحث بمديرية أمن أسوان، جهودهم لسرعة  القبض علي قاتل فتاة فى عمر الزهور تدعى  صبره عبد الناصر بقرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا يوم الجمعة الماضية يفيد بمقتل فتاة علي يد ابن خالتها إثر إصابتها بطلق ناري وذلك اثناء تواجدها في المنزل مع خطيبها الحالي ووالدتها.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أن المجني عليها تدعى صبره عبدالناصر أحمد 18 عامًا قتلت على يد ابن خالتها لرفضها الارتباط به وخطبتها لشخص آخر، وأثناء تواجدها مع خطيبها الحالي في المنزل مع والدتها والمناقشة في تجهيزات الفرح، ليدخل عليهم ويقوم بإطلاق 3 طلقات عليهم لتصيب أحدهم وهي المجني عليها التي لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

مقتل فتاة مركز إدفو ضباط مديرية أمن أسوان قاتل ابنة خالته قرية المعمارية

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