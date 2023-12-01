إصابة 3 وكلاء نيابة ومصرع آخر فى حادث سير بأسوان

أصيب 3 وكلاء نيابة ولقي آخر مصرعه (مجهول الهوية) فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي عند مدخل الغنيمية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى اشتعالها.

وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة 3 وكلاء نيابة ومصرع آخر لم يستدل على هويته وتم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتبين أن المصابين هم كل من: زياد عبدالوهاب ابوزيد وكيل نيابة اسنا الجزئية، عمره 26 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن، وحسن محمد علاء الدين، عمره 25 سنة، مستشار محكمة اسوان الجزئية، وابوالحسن محمد محمود، عمره، 28 سنة، وكيل نيابة اسنا الجزئية.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث وذلك للمعاينة الأولية ورفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.