مائة عام من العزلة والأحلام: صدور العدد الجديد من مجلة الفيلم

صدر حديثًا عن جمعية النهضة العلمية والثقافية جيزويت القاهرة العدد الجديد من مجلة الفيلم بعنوان "الرسوم المتحركة.. مائة عام من العزلة والأحلام" وهو عدد خاص عن الرسوم المتحركة في 164 صفحة، يتناول بداية الرسوم المتحركة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، مرورًا بـ"والت ديزني" التي تأسست في1923، وحتى الآن، تضم المقالات تاريخ تلك الصناعة، كيف بدأت وإزدهرت وإلى أين وصلت.

لماذا لا ننتج أفلاما مصرية تنافسية؟

تتناول مجلة الفيلم تاريخ الرسوم المتحركة في مصر، التي بدأت في 1935 بقيادة الإخوة فرانكل، مرورًا بستديو مهيب للشقيقين حسام وعلي مهيب، اللذان قدّما 1800 عملًا متنوعًا بين الإعلانات التليفزيونية، والأفلام الإعلانية وأفلام الأطفال.

والتساؤل الذي يحاول هذا العدد الإجابة عليه، هو لماذا لا ننتج أفلاما مصرية تنافسية وما هي الأفلام العربية التي شقت طريقها إلى العالمية.

العدد الثامن والعشرين من مجلة الفيلم هو فكرة وتشجيع من الأب وليم سيدهم اليسوعي، وهو بمثابة دليل لصناعة أفلام الرسوم المتحركة منذ بداية التخطيط حتى مراحل الإنتاج ومابعده، يضم العدد أسماء وتفاصيل 25 مهرجانًا التي تستقبل الأفلام على مدار العام، كما يستعرض في أحد المقالات 101 فيلمًا للرسوم المتحركة في آخر مائة عام، أفلامًا تاريخية وأخرى حديثة منذ عام 1926 حتى 2023، بين الأفلام ضخمة الإنتاج وأخرى مستقلة.

نبذة عن مجلة “الفيلم”

الفيلم، مجلة غير دورية تعني بثقافة السينما وفن الصورة، أسس المجلة عام 2014 الأب وليم سيدهم اليسوعي برئاسة تحرير الكاتب فتحي إمبابي ورئاسة تحرير تنفيذية للناقد حسن شعراوي ويرأس مجلس الإدارة الأب جوزيف اسكندر اليسوعي، ويرأس تحريرها منذ العدد السابع الكاتب سامح سامي.

الغلاف تصميم الفنانة دعاء العدل، والإخراج الفني أحمد عبد الباقي، يشرف على هيئة التحرير الناقد عصام زكريا ومديرة التحرير أمنية عادل، رئيس الديسك المركزي الحسيني عمران والمدير الإداري روماني فرج.