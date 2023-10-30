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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حكايات أرض العزة.. ليلة فلسطينية في جيزويت القاهرة الخميس

عرض حكايات أرض العزة
عرض "حكايات أرض العزة"

تقدم فرقة "مساحة"؛ بالتعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية - جيزويت القاهرة- عرض بعنوان "حكايات أرض العزة- فلسطين"، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل 2 نوفمبر 2023 في مقر الجيزويت بالفجالة، الدخول مجانًا.

والأمسية تستمر لمدة ساعتين وتحتوي على مجموعة من الحكايات والأغاني التي كُتبت من أجل فلسطين، وذلك تحت إشراف ورؤية وإخراج مي عبد السلام.

مي عبد السلام: العرض يتضمن 8 حكايات بين نساء ورجال

قالت مي عبد السلام، مؤسس فرقة "مساحة" في بيان صحفي، إن فن الحكي قادر على توصيل الرسائل مثله كبقية الفنون، فحين يقف "الحكواتي" على المسرح يستطيع أن يتفاعل مع الجمهور وأن يرسم له المشهد الذي يحكي عنه، وهنا اليوم رسالتنا هي الصمود الذي يميز أهل فلسطين، هو ما نراه منهم عبر السنوات وقد أثر فينا في مناح عديدة. 

وأضافت عبد السلام، أن الليلة بها ثمان حكايات تتنوع فيها الأصوات بين النساء والرجال، منها قصص حقيقية حدثت بالفعل ومنها مستوحى من الواقع المعاش.

"مساحة" هي فرقة مستقلة بدأت في فبراير 2022، تهتم بفن الحكي بداية من تكوين الفكرة وحتى صياغتها بصورتها الدرامية وعرضها للجمهور.

متي بدأت جمعية النهضة العلمية والثقافية نشاطها ؟

بدأت جمعية النهضة العلمية والثقافية" جزويت القاهرة" سنة 1998 على يد نخبة من المثقفين وبعض من الآباء اليسوعيين في حي الفجالة رمسيس.

الجمعية يتركز نشاطها في الثقافة والفنون، وتضم عددًا من المدارس مثل السينما والمسرح الاجتماعي والرسوم المتحركة ومدرسة للعلوم الانسانيه.

وتقع الجمعية في استديو ناصيبيان أقدم ستوديو سينما في مصر، والذي تحول إلي مسرح ناصيبيان الذي أسسه الأرمني هرانت ناصيبيان، ويترأس الجمعية الأب وليم سيدهم اليسوعي، ويديرها الكاتب سامح سامى.

وتنطلق الجمعية من دور الثقافة في تنمية الانسان على مختلف الأصعدة، وتربط الجمعية بين الابداع واظهار الطاقات الكامنة في الانسان المصري، ونظرًا لوجود أنشطة سابقة على انشاء الجمعية فقد سعى المؤسسون الى اضفاء المشروعية القانونية والمؤسسية على هذه الأنشطة لضمان استمراريتها وتفاعلها مع المجتمع.

جيزويت القاهرة حكايات أرض العزة- فلسطين فرقة مساحة فلسطين مي عبد السلام

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