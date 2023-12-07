غرفة القاهرة التجارية: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين ونطالب بوقف إطلاق النار

قال المهندس إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس الشعبة العامة للاتصالات، إن ما يحدث في غزة من تدمير للبنية التحتية وكل شئ أمر يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلام بالمنطقة العربية بالكامل، ولابد من تكاتف المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية وهناك تلاحم بين الشعب والرئيس السيسي في رفض عملية التهجير القسري للأشقاء في فلسطين إلى مصر، وهذا يخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة.

وأشار "سعيد" إلى أن دولة الاحتلال تقوم بضرب المستشفيات والخدمات العامة وتدمير كل شئ وقتل النساء والأطفال، وهذا أدى إلى كارثة إنسانية، ولابد من وقف مخطط تهجير الفلسطينين إلى مصر وإنهاء القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قاد معركة كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنشاء ممرات إنسانية، مطالبًا بعودة الهدنة واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي ووقف إطلاق النار.

وكان السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قد قال إن مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا في فلسطين ليس لديهم المأوى في جنوب غزة، ونحن نطالب مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته.

وأضاف "عبدالخالق"، اليوم، خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: نطالب بتواصل المساعدات الإنسانية لغزة، والمجموعة العريية تطرق أبواب مجلس الأمن، كما أنها ستلتقي اليوم مع رئيس مجلس الأمن للمطالبة بوقف نار إنساني في غزة.

وأوضح مندوب مصر، أن أصدقاءنا في الإمارات يعملون على مشروع قرار للوقف الفوري لإطلاق النار، كما أننا تفاعلنا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام العشر الماضية من أجل استجابة إنسانية معززة للفلسطينيين في غزة لفتح كافة المعابر بالكامل، مشيرًا إلى أنه يجب أن تقوم الأمم المتحدة بزيادة التدفق للمساعدات الإنسانية.