الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يتعهد بتقديم 30 مليار يورو لحماية المساجد والمعابد اليهودية

الكراهية
الكراهية

وعدت  المفوضية الأوروبية بتمويل بقيمة 30 مليار يورو لتعزيز الأمن في المساجد والمعابد اليهودية في جميع أنحاء القارة، حيث أدانت الارتفاع الأخير في مستويات الكراهية ووصفته بأنه "غير أوروبي".

وقالت اللجنة إن التوترات المحيطة بالحرب لدولة الاحتلال الإسرائيلية أثارت العداء، ودعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى بذل المزيد من الجهد لإزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية، وفق الجارديان. 

وعند الإعلان عن الصندوق الجديد، الذي سيتم استخدامه في الغالب لتعزيز الأمن حول الأماكن العامة والمراكز المجتمعية وأماكن العبادة مثل المعابد اليهودية والمساجد، قال مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية، إنه لا ينبغي لأي أوروبي أن يتسامح مع شعور مواطنيه بعدم الأمان.

وقال: إذا قمت بزيارة مسجد أو معبد يهودي في أي مدينة أوروبية، فمن المرجح أن ترى أن هناك محيطًا أمنيًا. وهذه هي الدولة الأكثر غير أوروبية، وهذه ليست جزءًا من أوروبا لدينا. لا ينبغي لأوروبا أن تبدو هكذا.

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كان هناك أيضًا ارتفاع حاد في كراهية الإسلام، والتي قال جوروفا إنها تشبه "تصاعد الكراهية" تجاه المجتمعات الإسلامية بعد أزمة اللاجئين عام 2015. وفي الشهر الماضي قال المجلس الإسلامي الفرنسي إنه تلقى 42 رسالة تحتوي على تهديدات أو إهانات في أكتوبر وحده. وأضافت أن المساجد تم استهدافها أيضًا، حيث تلقى 17 منها رسائل تهديد وتم تخريب 14 مسجدًا.

وقالت جوروفا: "علينا أن نكافح التعصب ضد المسلمين وجميع أشكال الكراهية والعنصرية"، وطالبت شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمواجهة التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي يتطلب منها، لأول مرة، أن تكون هي الجهة التي تطبق تشريعات خطاب الكراهية ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها ستضغط من أجل وضع قواعد أقوى لمواجهة خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت بموجب مدونة قواعد السلوك الموقعة مع المنصات عبر الإنترنت، والتي سيتم الانتهاء منها في الأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى التنظيم الأكثر صرامة للمنصات الكبيرة عبر الإنترنت التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام. 

المفوضية الاوروبية 30 مليار يورو عزيز الأمن الكراهية غير أوروبي

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