الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماجد جمال الدين: معرض "إيديكس" هذا العام أظهر قوة الإنتاج العسكرى المصرى

إيديكس
إيديكس

قال المهندس ماجد جمال الدين، أحد المشاركين في "إيديكس"، إن هناك إقبالًا كثيفًا على الجناح المصري والإنتاج الحربي في معرض إيديكس هذا العام، حيث يضم الجناح المصري الكثير من المعدات الحربية التكنولوجية المتطورة.

وأكد المهندس ماجد جمال الدين، خلال حواره لكاميرا برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه يتم عرض الكثير من المعدات الحربية الحديثة مثل الماكينة "رعد 200" وهي تصميم وتصنيع مصري خالص، معبرًا: "70% من مكونات هذه الماكينة إنتاج محلي، وتعد هذه الآلة الوحيدة في الشرق الأوسط".

الإنتاج الحربي المصري

وتابع: "الشركات العالمية طلبت التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وسيتم عقد أكثر من بروتوكول الفترة المقبلة مع الدول الخارجية من أجل نقل الخبرات المصرية التصنيعية الدفاعية للخارج".

واستطرد: "النسخة الثالثة من المعرض مختلفة بصورة كبيرة خاصة أنها تأتي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية العالمية الصعبة، ويمكن القول إن معرض إيديكس هذا العام أظهر القوة الإنتاجية المصرية".

ماجد جمال الدين إيديكس 90 دقيقة المحور رعد 200

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