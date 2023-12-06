الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غيانا تناشد الأمم المتحدة وأمريكا ضد إجراءات رئيس فنزويلا

فنزويلا
فنزويلا

ناشدت غيانا، الأمم المتحدة والولايات المتحدة المساعدة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز ضم ثلثي أراضي الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وفق الجارديان البريطانية. 

وقال عرفان علي، رئيس جويانا، في بث تلفزيوني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عندما أبلغه: “لقد تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من القادة، ونبهتهم إلى هذه التطورات الخطيرة والتصرفات اليائسة للرئيس مادورو”. الدولة التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة من أحدث خطوات مادورو تهدف إلى إنشاء دولة فنزويلية جديدة في غيانا.

جاءت تصريحات علي بعد أن أعلن مادورو سلسلة من الإجراءات لإضفاء الطابع الرسمي على الاستفتاء مساء الأحد، أيد فيه الناخبون بأغلبية ساحقة خطط الاعتراف بمساحة 160 ألف كيلومتر مربع من غابات جويانا الغنية بالنفط.

قال الرئيس الفنزويلي إنه أمر بصياغة قانون يعترف بولاية جديدة  غوايانا-إيسكويبا حيث سيتم منح السكان الناطقين باللغة الإنجليزية بطاقات هوية وطنية فنزويلية. كما أمر الشركات الوطنية ببدء عمليات التعدين واستخراج النفط في المنطقة الغنية بالموارد، وإنشاء وحدة عسكرية خاصة للمنطقة، مما أثار قلق المراقبين ودفع البرازيل إلى إرسال مركبات مدرعة إلى حدودها.

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وعرض مادورو في مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة وطنية منقحة تظهر فنزويلا موسعة وقد ابتلعت منطقة إيسيكويبو، مطالبا بتوزيعها سريعا في المدارس والجامعات في محاولة لتطبيق نتائج استفتاء الأحد.

وتطالب فنزويلا بإيسيكويبو منذ استقلالها عن إسبانيا، متنافسة على الحدود المرسومة مع غيانا، المستعمرة البريطانية آنذاك.

وتتولى محكمة العدل الدولية التحكيم في النزاع لكن مادورو سأل الشعب الفنزويلي يوم الأحد عما إذا كان ينبغي عليه تجاهل لاهاي وأخذ الأمور على عاتقه.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة إقبال الناخبين وتشكيك المراقبين على نطاق واسع في الأرقام الحكومية، قالت الحكومة الفنزويلية إن 95% من الناخبين وافقوا على تجاهل المحكمة والاعتراف بإيسيكويبو كجزء من فنزويلا.

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