الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": حققنا 3 أهداف استراتيجية من الحرب

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المعركة في غزة غير مسبوقة.

وأضاف “هنية” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أستطيع القول أن جملة من الأهداف تم إنجازها قبل أن تنتهي هذه المعركة، منها على سبيل المثال عودة قضية فلسطين مجددا لواجهة الرأي العام الدولي، وواجهة التداول الإقليمي والدولي، بعد أن تراجعت قبل هذه المعركة في سلم الاهتمام لأسباب لا يسمح الوقت لسردها.

وأوضح “هنية”، أن من الأهداف أيضًا، تدمير أسطورة الجيش الأسطورة الذي لا يقهر، رغم الفارق الكبير في حجم القوة والعتاد والعدة التي يمتلكها الاحتلال.

ولفت إلى أن الهدف الثالث هو إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي والإنساني، وتابعنا كيف أن نظامنا العربي الرسمي في أكثر من اجتماع، سواء القمة الدولية في القاهرة أو القمة الإسلامية أو القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية، كانت قضية فلسطين لها الأولوية لدى كل الزعماء في هذه المؤتمرات، وهذه الأهداف ذات بعد استراتيجي تحمل رسالة معينة وواضحة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية لأرضه، وأن يعيش كريما فوق هذه الأرض، وآن للظلم التاريخي الذي تعرض له من النكبة وحتى الآن أن ينتهي.

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