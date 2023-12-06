واجب وطنى.. الجبلاوى يؤكد أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أكد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ودستوري وقانوني تجاه الدولة".

وأضاف "الجبلاوي" خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية قوية ولن تتأثر بقلة تروج شائعات حول دورها وقوتها بين الدول، موضحا أن هناك أهدافا غير نبيلة من البعض تجاه الدولة المصرية في هذا الوقت الحرج، والتي تمر به المنطقة العربية من حروب وصراعات.

وأشار الجبلاوي إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الاسبوع المقبل علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد المقبل ستكون أكبر رد وصفعة علي وجه كل من يحاول التشكيك في قوة الدولة المصرية، مشيدًا بتصويت المصريين في الخارج في تلك الانتخابات والتي شهدت إقبالا غير مسبوق وكانت بمثابة ملحمة في حب الوطن.

وطالب الجبلاوي كل مصري أن يكون حريصا على مصلحة الدولة من خلال مشاركته، مشيرا إلى أن العالم ينظر الينا بكل احترام وتقدير وعلينا أن نكون قدر الثقة، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الداخل ستكون دليلا قويا على المشككين في قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة.