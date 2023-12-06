الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة: تحول كامل لحجز العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد د.شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة لمتابعة التشغيل التجريبي وتطور منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الانترنت.

جاء ذلك بحضور د.محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، دكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، دكتور شريف كشك مدير شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، ومديرى المستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور عمرو سمير مدير التحول الرقمى بالمستشفيات الجامعية.

وأكد خاطر أن تفعيل النظام الالكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الانترنت، يأتي في إطار التحول الرقمي للخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.

أكد أنه سيتم التحول الكامل لحجز العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية 2024، تفعيل نظام حجز المتابعة الكترونيًا بشكل عام على المستشفيات خلال الفترة القادمة مع تعدد منظومات الدفع للمتابعة نظامين للدفع ( الدفع بالخزينة – فورى )

وأشاد دكتور محمد عبد العظيم، بما تم منذ  تشغيل منظومة الحجز الالكترونى بالمستشفيات والمراكز الطبية والتيسير على المريض وتقليل التزاحم فى المستشفيات، وكذلك النظرة الايجابية للمرضى عن نظام الحجز فى التيسير عليهم في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف شومة أن المنظومة أثبتت كفاءتها لتطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة، والتي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية للمواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات.

وأشاد الشعراوى كمال بما تم تحقيقه بكافة المستشفيات والجهود المبذولة  لنجاح نظام الحجز الالكترونى  وقدرة المنظومة الطبية للتحول الى الأنظمة الالكترونية كما أشار الى الاستعداد الكامل للمستشفيات لالغاء التذاكر الورقية والتحول لنظام الحجز الالكترونى بالكامل مع نهاية 2023.

واستعرض الدكتور عمرو سمير،  نجاح نظام الحجز الالكترونى بالمستشفيات والمراكز الطبية حتى الأن خلال الشهر الرابع وارتفاع نسبة الحجز الالكترونى الى أكثر من 98   ألف حجز، وقد تم حل  العديد من المشكلات المتعلقة بتشغيل وكفاءة نظام الحجز والتى تم مناقشتها خلال الفترة السابقة.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة محمد عبد العظيم

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