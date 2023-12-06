"إطلاله على تاريخ الإسكندرية" في ندوة بمركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ندوة بعنوان "إطلاله علي تاريخ الإسكندرية وحضارتها" ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر، بقاعة توفيق الحكيم، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء الموافق 20 ديسمبر.

وتناقش الندوة تاريخ الأسكندرية وحضارتها من العصر العثماني مرورا بالحملة الفرنسية" ١٥١٧م: ١٨٠١م"

ويحضر الندوة كل من د.محمود الشال، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وأشرف خيري، الباحث في التاريخ والتراث المخطوط.

ويقدم المتخصصين تاريح مجتمع الإسكندرية في هذا الوقت، ويعرض كيف كانت سلطة الدولة العثمانية فى البلاد، وحتى قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798، التي وجدت مقاومة كبيرة من أهالى الإسكندرية.