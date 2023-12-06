الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيفن مكارثي يعلن ترك "الكونجرس" نهاية العام الحالي 2023

مكارثي
مكارثي

قال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي المخلوع، إنه سيترك الكونجرس في نهاية العام  الحالي 2023. 

وأعلن رئيس مجلس النواب السابق أنه سيتقاعد من مجلس النواب في نهاية هذا العام، وسيستقيل من منصبه في مجلس النواب نهاية العام الجاري.

وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء بعنوان "سأغادر مجلس النواب ولكن ليس القتال"، قال مكارثي إنه قرر مغادرة المجلس في نهاية هذا العام و"خدمة أمريكا بطرق جديدة".

كتب الجمهوري من كاليفورنيا وزعيم الأقلية السابق في مجلس النواب، أعلم أن عملي قد بدأ للتو. سأستمر في توظيف الأفضل والألمع في بلادنا للترشح للمناصب المنتخبة. إن الحزب الجمهوري يتوسع كل يوم، وأنا ملتزم بتقديم خبرتي لدعم الجيل القادم من القادة.

وتابع: "لم أكن أتخيل هذه الرحلة أبدًا عندما دخلت قبعتي لأول مرة إلى الحلبة. أعلم أنني تركت كل شيء على أرض الملعب، كما هو الحال دائمًا، بابتسامة على وجهي. وبالنظر إلى الوراء، لم أكن لأحصل على الأمر بأي طريقة أخرى فقط في أمريكا."

وفي يناير، أصبح مكارثي رئيسًا لمجلس النواب بعد 15 جولة من التصويت. وانتهت فترة ولايته القصيرة في أكتوبر عندما قادت حفنة من الجمهوريين خطوة للإطاحة به في تصويت تاريخي بعد تعاونه مع الديمقراطيين في جهد مشترك بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة.

ورد النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا إريك سوالويل، الذي توقع في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مكارثي سيترك الكونجرس، على استقالة مكارثي بعلامة اختيار تعبيرية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، غرد سوالويل: "مع رحيل سانتوس، تسمعون ذلك هنا أولًا: العضو التالي من الحزب الجمهوري الذي سيترك الكونجرس سيكون مكارثي بأي حال من الأحوال يبقى. الرجل الذي يلكم زملائه من الخلف بكليته يخشى جدًا أن يقضي فترة ولاية كاملة معهم. أراهن أنه رحل بحلول نهاية العام. ما تقوله؟".

الكونجرس رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي نهاية العام الجارى

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