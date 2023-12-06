بين الذخائر الجوية ومركز القيادة الآلى.. أسلحة تُعرض لأول مرة فى "إيديكس 2023"

أجرى "الدستور" جولة ميدانية في معرض "إيديكس 2023"، بدأت من داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع، التقى خلالها اللواء عمرو عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.

العربة المدرعة فهد

اللواء عمرو عبدالعزيز، أكد أن المصنع يعتمد على الصناعات الهندسية المرتبطة بقطع وتشكيل المعادن والخامات، المنتج الرئيسي للمصنع العربة فهد المدرعة بتجهيزات متنوعة، وعلى عربة إسعاف كاملة يمكن أن تجرى بها عمليات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فضلًا عن نقل الجنود يمكن أن يوضع مدفع عليها، هناك نموذج للصناعات المدنية مثل العربات المصفحة لنقل أموال، نحن معتمدون من البنك المركزي لنقل الأموال بعربات مرسيدس مصفحة.

وعن سيارة فض الشغب، قال عبدالعزيز إنها ذات مستوى حماية عالٍ جدًا على وزن القوات التي ستكون بداخلها، كان يتم استيرادها من الخارج، وهذا أول نموذج محلي لها، وتم تصنيعها بمصنع قادر، إذ قمنا بتعديلها عن النموذج المستورد بنسبة 70% مكونًا مصريًا، قمنا بتصنيعها وتصميمها وتشغيل خامتها بمكونات مصرية، حتى الكراسي الداخلية صنعت في مصر، حيث إنها مزودة بحزام رباعي تم تصنيع أجزائه في مصر.

جهود ومبادرات مصنع "قادر"

وتابع: على غرار هذا المنتج نقوم بعمل المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقوم بالعمل مع الوزارات والهيئات المختلفة، حيث إن مصنع قادر قائم على التطوير والمرونة التي تجعله يقوم بعمل الصناعات المختلفة، ونحن حاليًا نقوم بعمل سيارة كهربائية صغيرة جديدة، وقمنا بعمل مبادرة لوسائل النقل الخفيفة، فضلًا عن تجميع السكوتر والعجل وعربات الجولف، لدينا مصنع أثاث يقوم بعمل الأثاث المكتبي والمنزلي من خلال مبادرة "افرش شقتك"، فضلًا عن أننا سنقوم بإصدار سيارات جديدة من خلال مبادرة إحلال وسائل النقل المتقادمة ووسائل النقل الحديثة.



وبشأن التفاصيل الخاصة بمنتجات الهيئة، استطرد عبدالعزيز: "سيارة فان ٢*٤ مصفحة لفض الشغب (KADER AR-1 ) بدون تسليح"، يتم تصنيع هيكل المركبة المدرعة من الفولاذ المدرع لتحقيق مستوى حماية B4 طبقا EN 1063، وتضم العربة سائقًا و10 أفراد، بها نظام تهوية داخلي مزود بوحدتين مؤمنتين لشفط وإخراج الهواء في السقف، نظام تكييف الهواء، مزودة بفلاتر داخلية بغرفة القوات لتنقية الهواء من الغازات المسيلة للدموع، فضلًا عن نظام مكافحة الحرائق لكل من المحرك والإطارات.

بالإضافة إلى المركبة المدرعة فهد إسعاف FAHAD 300-MD التى تحقق وقاية ضد الطلقات الخارقة للدروع طبقًا للمواصفات الأوروبية، خضعت لتحديث في الشاسيه الخاص بها في الفترة الماضية، جعلها أكثر قدرة على المناورة، مع إتاحة زيادة الصلب المدرع المتواجد بداخلها لزيادة مستوى ودرجة الحماية، دون التأثير على الكفاءة والفاعلية للسيارة.

وأشار رئيس مصنع قادر، إلى أنَّ التطوير بدأ من "مفصلات البوابات"، حتى درجات الحماية الأرضية، وكل التفصيلات الداخلية للمدرعة، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير مستوى حماية المُدرعة، لتتحمل التفجيرات الأرضية بدرجة أكبر، فضلًا عن تحسين مستوى الرؤية، وتطوير التجهيزات الداخلية للسيارة المدرعة نفسه، كما أن أرضية غرفة الطاقم مغطاة بمادة مانعة للكهرباء الاستاتيكية والغرفة بالكامل مزودة بعازل ضد الصوت والحرارة.

ولفت إلى أن المركبة تحتوي على ماكينة توليد كهربائي 220 فولت، فضلًا عن تكييف للمركبة بالكامل، ومرتبة هوائية بكسور العمود الفقري مزودة بوحدة ضغط هواء تعمل بمصدر كهربائي مزودة بـأسطوانتي أكسجين وجهاز صدمات كهربائية.

الذخائر الجوية

كما يعرض لأول مرة في جناح الهيئة العربية للتصنيع الذخائر الجوية قنابل جوية تستخدم مع القوات الجوية في الطائرات وبها 4 طرازات تحت اسم "عائلة حافظ" ويتراوح وزنها من 500 لـ2000 رطل ولديها قدرة على اختراق الخرسانة المسلحة، وهى عائلة حافظ ومنها حافظ ١ وحافظ ٢ وحافظ٣، تستخدم ١ و٢ للأغراض العامة الهدف منها استهداف المنشآت والأفراد، بينما حافظ ٣ فهي قنبلة تدميرية، تعمل اختراق في الخرسانة المسلحة حتى ١،٨.

كما يعرض مصنع صقر القاذف 57 ملي المحمل على العربة فهد، يطلق الصواريخ أرض أرض لمدى يصل حتى 6 كيلو.

مركز القيادة والسيطرة الآلية



يعد مركز القيادة والسيطرة الآلية RISC3-CTC2 أحدث جيل من مراكز القيادة والتحكم الآلية المصنعة محليًا، يتم استخدامه كمراكز عمليات تكتيكية لمراقبة الأراضي والاستخبارات ومكافحة الإرهاب وتتبع الأهداف، تم تطوير المركز لاستخدامه في المنصات المتنقلة للاتصال بالمراكز المتنقلة أو الثابتة الأخرى، مما يسمح بتغطية مناطق الظل أو أجهزة الاستشعار عن بُعد ومشاركة الموقف التكتيكي والتحكم ودعم وسائل العمل المختلفة.