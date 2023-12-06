كوبري باسم الزعيم.. عزة مصطفى للمسئولين: "شكرًا لسرعة الاستجابة"

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنها كانت من أول المطالبين بإطلاق اسم الفنان عادل إمام، على أحد الميادين أو الشوارع، مُشيدًة بقرار إطلاق اسم الزعيم على أحد الكباري.

وأضافت خلال حلقة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا نتحدث عن فنان كبير بحجم عادل إمام، والذي حقق شهرة واسعة في مصر والوطن العربي ولا يوجد أحد لا يعرف من هو الزعيم عادل إمام.

ووجهت الشكر لكل من استجاب لمناشدتها وإطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد الكباري.

إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض المشروعات

من ناحية أخرى وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة.

وتم إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.