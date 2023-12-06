الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يشارك فى إفطار عمل مع مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكى

شكري ومجموعة أصدقاء
شكري ومجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في إفطار عمل مع مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الثنائية التي يجريها للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري قدم عرضًا لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطورات، سواء على المستوى الاقتصادي حيث أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي الذي نجح في تحقيق العديد من النجاحات على الرغم من الظروف الدولية والإقليمية الصعبة التي تزامنت معه، أو على المستوى الاجتماعي، حيث نجحت مصر في تبني سياسات فعالة على صعيد تمكين المرأة وبناء شبكة ضمان اجتماعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2026.

مناقشات شكري ومجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس

وأكد شكري على الدور المهم والمحوري الذي تضطلع به مجموعة أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي في الحفاظ ودعم والدفاع عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في هذا التوقيت المهم الذي يشهد تزايدًا في التحديات الإقليمية والدولية.

شكري ومجموعة الصداقة المصرية في الكونجرس الأمريكي

وأعرب عن تقديره لجهود أعضاء المجموعة في دعم العلاقات بين البلدين، وتطلعه لاستمرار تلك الجهود، بما ينعكس على التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز جهود دعم السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ودعم الاقتصاد المصري وعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها مصر، وإزالة أية شوائب قد تعتري العلاقات بين البلدين.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين شكري وأعضاء الكونجرس الأمريكي، حيث حرص وزير الخارجية على الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجموعة حيال مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أشاد أعضاء المجموعة بالعلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمع بين البلدين، معربين عن دعمهم لتعزيز وتقوية تلك العلاقات في كافة المجالات. 

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية، في مقدمتها الحرب الدائرة على قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وأهمية إعادة إطلاق عملية السلام علي أسس جديدة وجادة تقود إلي إقامة الدولة الفلسطينية خلال مدة محددة، كما تم التطرق إلي الأوضاع في السودان وليبيا وتطورات قضية سد النهضة.

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