حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الأسلحة والذخائر ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر، فى اتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم صاحب محل أدوات صيد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

وأكدت معلومات والتحريات قيام صاحب محل أدوات صيد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 15 طبنجة معدلة وأجزاء وقطع غيار التصنيع وأدوات التصنيع و4 مسدس صوت و10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.