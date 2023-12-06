الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماعت: متابعة الاستحقاقات الانتخابية دليل توافر الديمقراطية لدى الدول

أيمن عقيل
أيمن عقيل

قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وخقوق الإنسان، إن الدول التي تسمح لمتابعة العملية الانتخابية سواء على النطاق المحلي أو الدولي فهي دول تتميز بالإيمان بالديمقراطية.

رصد لجان الانتخابات 

وأكد الدكتور أيمن عقيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه يتم إصدار التقارير الخاصة برصد اللجان الانتخابية بكل وضوح وشفافية، حيث يتم مراقبة اللجان من خلال جولات مراقبة تعمل على مدار الساعة لرصد الانتخابات طوال أيام انعقادها.

وأضاف أنه استلم تصاريح المتابعة للمنظمات المحلية، وكان هناك سهولة في الإجراءات الخاصة بالمراقبة".

الاستمارة الإلكترونية

وأكمل: "متابعة اللجان المحلية مع أول يوم في الانتخابات، من خلال استمارة إلكترونية يتم تفريغها من قبل غرفة المراقبة".

واستطرد:" من المقرر متابعة 24% من عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من معايير وجودة اللجان الانتخابية ومطابقتها للمواصفات الدولية".

ماعت أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام دي ام سي اليوم

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