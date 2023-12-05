الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماعت: سنتابع 24% من لجان الانتخابات الرئاسية بأنحاء الجمهورية

تصويت المصريين في
تصويت المصريين في الخارج

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، إنه من المقرر متابعة 24% من عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من معايير وجودة اللجان الانتخابية ومطابقتها للمواصفات الدولية.

سير العملية الانتخابية

وأكد أيمن عقيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يمكن التعبير عن رأي المواطنين في الانتخابات وطريقة سير العمل في اللجان المختلفة من خلال استمارة إلكترونية تمكن المواطن من الإفصاح عن رأيه من خلال نقاط تم رصدها عن طريقة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مشيرًا أنه تتم متابعة هذه الاستمارات من أجل التحرك سريعًا لحل أي خلل داخل اللجان.

وأضاف أنه من المقرر عقد مؤتمر 16 دسيمبر الجاري لعرض البرنامج النهائي الخاص بغرف المتابعة والمراققبة للجان الانتخابية بمختلف المحافظات. 

تصويت المصريين في الخارج

وتابع: "قمنا بإصدار تقرير أمس عن تصويت المصريين في الخارج، ويمكن القول إنه كان هناك تفاوت في نسب المشاركة في البلدان العربية، ولم تصل إلينا أي شكاوى من الخارج بشأن الانتخابات حتى الآن".

أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية ماعت للسلام والتنمية

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