رئيس مؤسسة ماعت يكشف تفاصيل تشكيل ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

كشف الدكتور أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والخبير الحقوقي الدولي، تفاصيل تشكيل "ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن تم التوافق بين خمسة منظمات دولية ومنظمتين مصريتين، لديهم متابعين في 34 دولة، فضلًا عن تصاريح لـ54 متابعا دوليا وقوائم بعثية دولية، لمتابعة الانتخابات 2024.

وأضاف رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، كطهنتابع 10 محافظات، ونستهدف متابعة 2400 لجنة فرعية من 10 آلاف، أي حوالي 24% من عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية خلال الثلاث أيام، وكل فرقة لها متابعين دوليين ومترجم ومنسق محلي للمحافظة لأنه أكثر دراية باللجان".



وكانت أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في بيان مُشترك يضم 5 منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين، عن التوافق على تشكيل ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ويضم الائتلاف كل من “منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر”، ويضم الائتلاف متابعين من 34 دولة حول العالم.

وأكد الائتلاف على التزامه بالقواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة العمليات الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الائتلاف يستند بشكل رئيسي إلى المعايير الدولية المُتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابي.