محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته لمراجعة التجهيزات النهائية لانتخابات الرئاسة

واصل د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف سلسلة اجتماعاته التي يعقدها مع أعضاء الجهاز التنفيذي، ضمن خطة المحافظة لمتابعة التجهيزات الجاري تنفيذها، استعدادًا لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 والمقرر انطلاقها الأحد المقبل.

حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية ونواب وسكرتارية رؤساء المدن.

وراجع محافظ بنى سويف مع التنفيذيين كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها ومطابقتها لمواصفات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم ومتابعة المنظومة من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بجانب التواصل مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

أشار محافظ بنى سويف إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الأبرز،مؤكدًا أن كل الأمور ميسرة للناخبين للاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مطالبًا التنفيذيين ببذل أقصى الجهد لتوفير كل الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية لمتابعة تجهيز المقرات، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط اللجان، وتوفير مولد كهربائي "احتياطي" باللجان الفرعية، تحسبًا لأية مواقف طارئة.