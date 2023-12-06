مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصرى والوكالات المعنية لتوصيل المساعدات لـ غزة

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بالتنسيق مع الوكالات المعنية بتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساعدة اللازمة لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشارت المصادر في تصريحات لها، إلى أن مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري وإدخال المساعدات والمواد الغذائية والمستشفيات الميدانية واستقبال الجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية، إضافة إلى عودة العالقين للقطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب.