"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصرى لعودة العالقين

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية أن الجهود المصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم جميع أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة حاليًا.

أوضحت المصادر للقاهرة الإخبارية أن مصرتواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري لعودة العالقين للقطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب.

أشارت المصادر إلى أن مصر تواصل، أيضًا، فتح معبر رفح من الجانب المصري وإدخال المساعدات والمواد الغذائية والمستشفيات الميدانية واستقبال الجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية.