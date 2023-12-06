الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل للفيتامينات علاقة بشراهة الطعام وزيادة الوزن؟

ادوية الفيتامينات
ادوية الفيتامينات - ارشيفية

تعد الفيتامينات جزءًا أساسيًا من الغذاء الصحي والتوازن الغذائي، حيث تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم المختلفة، ولكن هل تعلم أنها أيضًا لها علاقة بشراهة الطعام وزيادة الوزن؟ فقد يبدو أن بعض الفيتامينات يمكن أن تؤثر على الشهية ونمط تناول الطعام، مما يؤثر في نهاية المطاف على وزن الشخص. 

وخلال السطور التالية، يستعرض "الدستور" علاقة الفيتامينات بشراهة الطعام وزيادة الوزن، كما نسلط الضوء على تأثيرات محددة لبعض الفيتامينات على نمط التغذية والوزن.

علاقة الفيتامينات بزيادة الوزن

 فيتامينات B-complex

 يلعب فيتامين B-complex دورًا هامًا في تحويل الطعام إلى طاقة. قد يكون نقص هذه الفيتامينات مرتبطًا بالشعور بالتعب وقلة الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وتناول كميات أكبر من الطعام

 فيتامين D

 هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن نقص فيتامين D قد يؤثر على مستوى هرمون الليبتين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم الشهية، قد يؤدي نقص فيتامين D إلى زيادة شهية الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

كيف يؤثر نقص الفيتامينات على نضارة البشرة؟

 فيتامين C

 يُعتبر فيتامين C مضادًا للأكسدة ويساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي. قد يؤدي نقص فيتامين C إلى ضعف الجهاز المناعي وزيادة الإصابة بالأمراض، مما قد يؤدي إلى زيادة شراهة الطعام وتناول كميات أكبر منه.

 فيتامين E

 يلعب فيتامين E دورًا هامًا في صحة الجلد والأغشية المخاطية، التي تلعب دورًا في حاسة الذوق والشم. قد يؤدي نقص فيتامين E إلى تدهور حاسة الذوق والشم، مما يجعل الشخص يشعر بالرغبة في تناول كميات أكبر من الطعام للحصول على نفس الشعور بالارتواء.

جدير بالذكر أن استجابة كل فرد للفيتامينات قد تختلف وتأثيرها على شراهة الطعام وزيادة الوزن. من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توجيهات شخصية وملائمة.

الفيتامينات الغذاء الصحي التوازن الغذائي وظائف الجسم الشهية

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