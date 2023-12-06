الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احذر.. نقص هذه الفيتامينات يصيبك بالنسيان المتكرر

فيتامينات
فيتامينات

يصاب الكثير من الأشخاص حول العالم بالنسيان المتكرر، دون معرفة الأسباب الصحية للإصابه بهذا المرض، ولكن أكدت بعض الأبحاث أن هناك فيتامينات يحتاجها جسمك للحفاظ على الذاكرة.

فيتامينات نقصها في الجسم تصيبك بالنسيان المتكرر وأبرز الأعراض

ويعد نقص الفيتامينات من أبرز وأهم أسباب التي تصيب بعض الاشخاص بالنسيان المتكرر، ويسمى هذا المرض باسم ضبابية الدماغ، ويمكنك معالجة النسيان من خلال حصول جسمك على الفيتامينات المسؤولة عن الذاكرة، ويرصد  موقع “الدستور” في هذا التقرير قائمة بأبرز الفيتامينات والمعادن المتسببة في كثرة النسيان، وفقًا لموقع "Health line".

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فيتامينات نقصها في الجسم تصيبك بالنسيان المتكرر وأبرز الأعراض

فيتامينات نقصها في الجسم تصيبك بالنسيان المتكرر وأبرز الأعراض

فيتامين د

يعرف عن فيتامين د أنه أحد الفيتامينات الضرورية لصحة الدماغ، حيث وجدت نتائج بعض الدراسات أن نقص فيتامين د، قد يتسبب في الإصابة بضبابية الدماغ ومشكلات في الذاكرة، بما في ذلك النسيان المتكرر، لذا يوصي الأطباء بإجراء اختبار فيتامين د والتأكد من مستوياته في الجسم.

فيتامينات نقصها في الجسم تصيبك بالنسيان المتكرر وأبرز الأعراض

فيتامين الحديد 

يعد فيتامين الحديد من ضمن الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لأنه يلعب دور مهم  لصحة الدماغ، ويشارك أيضًا في الوظيفة المعرفية وتطور الدماغ، وجدت بعض الأبحاث أن المستويات العالية والمنخفضة من الحديد في الدم، يمكن أن تعطل وظيفة الجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى تغيرات في الذاكرة.

فيتامينات نقصها في الجسم تصيبك بالنسيان المتكرر وأبرز الأعراض

الأوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية هى نوع من الدهون الصحية الموجودة بشكل طبيعي في العديد من أنواع الأسماك، تقدم فوائد عدة للجسم، مثل: تعزيز صحة القلب - تقليل الالتهاب - دعم وظائف المخ.

وتشير الدراسات إلى أن مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد في تحسين العديد من مقاييس الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن، بما في ذلك الذاكرة قصيرة المدى والسرعة الإدراكية.

أعراض النسيان المتكرر 

وإليكم قائمة الاعراض التي تظهر عند الإصابة:

1 - صعوبة في التركيز.

2 - النسيان.

3 - الالتباس.

4 - عدم الوضوح العقلي.

5 - التفكير البطيء أو البطيء.

6 - الشعور بالتشتت بسهولة.

7 - صعوبة في وضع الأفكار.

النسيان المتكرر فيتامينات أعراض النسيان المتكرر الفيتامينات الذاكرة

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